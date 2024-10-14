В Уфе сотрудники ГАИ убрали с дороги 24 нетрезвых водителя.

На территории Уфы в прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 59 дорожно-транспортных происшествий, в 4 дорожных авариях пострадали 6 человек. Всего они пресекли 649 нарушений Правил дорожного движения. Среди них 123 нарушения правил применения ремней безопасности; 38 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 40 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
«29 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержано 24 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 2 без водительского удостоверения», — проинформировали в пресс-службе ведомства.