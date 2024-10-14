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В Самарской области водитель иномарки и лось погибли в ДТП 13 октября

В Самарской области мужчина на Renault Megane сбил лося, погибли человек и дикое животное.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 13 октября, вечером в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. В 19:20 автомобиль Renault Megane сбил лося и опрокинулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Авария случилась на 6 километре автодороги «М-5 Урал»-Солнечная поляна-Ширяево". 43-летний мужчина, который находился за рулем иномарки, наехал на дикое животное, — рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения с лосем транспортное средство опрокинулось в левый кювет. К сожалению, от полученных травм водитель скончался на месте ДТП, животное тоже погибло. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 октября в Самаре косуля устроила забег по городским улицам, а 11 октября три лошади бежали по проезжей части и мешали движению автомобилей.