Ночные пожары в Башкирии унесли жизнь мужчины и лишили крова семью

Два ночных пожара унесли жизнь 39-летнего мужчины и лишили крова семью из 6 человек, сообщает МЧС Башкирии утром 14 октября.
В с. Старокальмиярово Татышлинского района горел жилой бревенчатый дом. В ходе тушения и разбора конструкций был обнаружен погибший мужчина.
В селе Ауструм Иглинского района без крыши над головой осталась многодетная семья. Спасатели ликвидировали открытое горение дома площадью 90 кв. метров, бревенчатых пристроя и бани. Обошлось без пострадавших. Семья с 4-мя детьми будет проживать у родственников.
«Проводится расследование произошедших пожаров. На месте работают дознаватели», — говорится в сообщении МЧС.