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Ночные пожары в Башкирии унесли жизнь мужчины и лишили крова семью

Они произошли в Татышлинском и Иглинском районах республики.

Два ночных пожара унесли жизнь 39-летнего мужчины и лишили крова семью из 6 человек, сообщает МЧС Башкирии утром 14 октября.

В с. Старокальмиярово Татышлинского района горел жилой бревенчатый дом. В ходе тушения и разбора конструкций был обнаружен погибший мужчина.

В селе Ауструм Иглинского района без крыши над головой осталась многодетная семья. Спасатели ликвидировали открытое горение дома площадью 90 кв. метров, бревенчатых пристроя и бани. Обошлось без пострадавших. Семья с 4-мя детьми будет проживать у родственников.

«Проводится расследование произошедших пожаров. На месте работают дознаватели», — говорится в сообщении МЧС.

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