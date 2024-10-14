Ночные пожары в Башкирии унесли жизнь мужчины и лишили крова семью

В селе Ауструм Иглинского района без крыши над головой осталась многодетная семья. Спасатели ликвидировали открытое горение дома площадью 90 кв. метров, бревенчатых пристроя и бани. Обошлось без пострадавших. Семья с 4-мя детьми будет проживать у родственников.