В Екатеринбурге возбудят дело после массового отравления детей в школе № 79

Напомним, на 12 октября жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы № 79. Прокуратура проверяет соблюдение необходимых требований, в том числе при организации питания в школе, областной СКР проводит проверку на возможное наличие ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).