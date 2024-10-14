Сибиряк ответил на один странный звонок и лишился 1,4 миллиона рублей

Так 48-летнему жителю Братска позвонил якобы почтальон и сообщил о заказном письме. Однако получить его было не так-то просто. Аферист попросил назвать коды из СМС, мужчина так и сделал, однако позже с ним связался неизвестный и сказал, что кто-то якобы пытается похитить деньги с его банковского счета.