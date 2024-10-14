Сибиряк ответил на один странный звонок и лишился 1,4 миллиона рублей

За тря дня 13 жителей Приангарья отдали в руки мошенников 7,2 миллиона рублей. Аферисты придумывают новые способы обмана, чтобы расположить к себе людей и втереться в доверие.
Так 48-летнему жителю Братска позвонил якобы почтальон и сообщил о заказном письме. Однако получить его было не так-то просто. Аферист попросил назвать коды из СМС, мужчина так и сделал, однако позже с ним связался неизвестный и сказал, что кто-то якобы пытается похитить деньги с его банковского счета.
Сибиряк хотел остановить аферистов, поэтому доверился звонившему. Неизвестный посоветовал оформить кредит в банке, а после перечислить все деньги на якобы безопасный счет. Так мужчина лишился одного миллиона 430 тысяч рублей.
— Помимо этого от действий телефонных мошенников пострадала 43-летняя жительница Усть-Кута. Она поверила якобы специалисту госуслуг, который предложил «переоформить» трудовой стаж. Женщина назвала коды из сообщений, а затем получила звонок от «надзорного» ведомства в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Там ей сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить кражу, она оформила в банке займ, и перевела всю сумму на якобы резервный счет. Так и потеряла 350 тысяч рублей.