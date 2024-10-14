Сын владельца крупного дорожного подрядчика Челябинской области пойдет под суд

В Челябинске следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Гарника Колозяна, старшего сына владельца компании «Уралдорстрой», Нвера Колозяна. Молодого человека обвиняют в посредничестве при передаче взятки в значительном размере.
— 6 сентября прошлого года директор по общим вопросам одной из коммерческих организаций передал через посредника начальнику отдела технического контроля взятку за сокрытие дефектов асфальтобетонного покрытия, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Дело направлено в суд. Следствием установлено, что преступления были связаны с дорожным строительством и выявлены благодаря сотрудникам УФСБ по Челябинской области.