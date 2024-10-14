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В Приморье вновь полыхают лесные пожары: пожарными локализованы четыре

Специалисты просят соблюдать меры безопасности в лесах, чтобы избежать новых возгораний.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье локализованы четыре лесных пожара. Огонь вспыхнул на землях лесного фонда 13 октября, захватив более 42 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С наступлением осени в Приморье наблюдается значительное увеличение пожароопасности. Сухая и теплая погода, характерная для этого времени года, способствует возникновению лесных пожаров, особенно в условиях, когда деревья сбрасывают листву.

Как стало известно из сообщения регионального министерства лесного хозяйства, два из пожаров произошли в Чугуевском округе, один — в Красноармейском, и ещё один — в Кавалеровском округе. В тушении задействованы 44 человека и 9 единиц техники. В ведомстве уточнили, что возгорания возникли в местах, где собирают кедровые орехи. Сезон сбора в Приморье стартовал 15 сентября, а на севере края — с 1 октября.

Специалисты напомнили, что нахождение в лесу требует соблюдения противопожарных правил, нарушение которых влечет административную ответственность согласно статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо активное сотрудничество всех служб. Губернатор Олег Кожемяко призвал задействовать все ресурсы для профилактики и тушения возгораний.

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