В Приморье вновь полыхают лесные пожары: пожарными локализованы четыре

Как стало известно из сообщения регионального министерства лесного хозяйства, два из пожаров произошли в Чугуевском округе, один — в Красноармейском, и ещё один — в Кавалеровском округе. В тушении задействованы 44 человека и 9 единиц техники. В ведомстве уточнили, что возгорания возникли в местах, где собирают кедровые орехи. Сезон сбора в Приморье стартовал 15 сентября, а на севере края — с 1 октября.