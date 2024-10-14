Часть Ростовской области осталась без электричества из-за ветра

Жители Ростова-на-Дону, а также Белокалитвинского, Каменского и Матвеево-Курганского районов жалуются на перебои с электричеством. Во многих населенных пунктах свет пропал на большинстве улиц. В частности, 13 октября в Донецке произошли серьезные отключения. К ночи погодные условия значительно ухудшились, и почти весь город остался без электричества. По информации Донэнерго, исчезновение света затронуло такие улицы, как Мостовая, Пролетарская, а также многие другие, включая ул. Социалистическая и пер. Халтурина.