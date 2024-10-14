Жительница Дагестана незаконно получила соцвыплаты в Хабаровском крае

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о регистрации жителей по месту пребывания. Оказалось, что женщина фиктивно зарегистрировалась через портал «Госуслуги» в одной из квартир Комсомольска. На основании этой регистрации она оформила ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием троих детей. Размер выплат в Хабаровском крае оказался выше, чем по месту ее фактического проживания.