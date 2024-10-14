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Жительница Дагестана незаконно получила соцвыплаты в Хабаровском крае

Женщина фиктивно зарегистрировалась в Комсомольске.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске суд по иску прокурора обязал жительницу Республики Дагестан вернуть незаконно полученное пособие на сумму более 390 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о регистрации жителей по месту пребывания. Оказалось, что женщина фиктивно зарегистрировалась через портал «Госуслуги» в одной из квартир Комсомольска. На основании этой регистрации она оформила ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием троих детей. Размер выплат в Хабаровском крае оказался выше, чем по месту ее фактического проживания.

«За полгода женщина незаконно получила социальные выплаты на сумму свыше 390 тысяч рублей. Прокурор города направил исковое заявление в Ботлихский районный суд Республики Дагестан о взыскании с нее незаконно полученных средств», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Материалы дела также направлены в правоохранительные органы Республики Дагестан для дачи уголовно-правовой оценки.