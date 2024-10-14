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В Витебске водитель микроавтобуса сбил двух человек, переходивших дорогу

Водитель микроавтобуса сбил двух пешеходов в Витебске.

Источник: Госавтоинспекция Витебской области

В Витебске водитель микроавтобуса сбил двух человек, переходивших дорогу. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

В сообщении сказано, что дорожно-транспортное происшествие случилось 13 октября примерно в 19.00 по улице Буденного в Витебске. Говорится, что 46-летний водитель, находившийся за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ведомстве обратили внимание на то, что в результате ДТП мужчина 1984 года рождения и женщина 1958 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.