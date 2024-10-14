В какие дни давать в долг, чтобы стать успешным: предсказания бурятского ламы на неделю с 14 по 20 октября

День благоприятен для животноводства, растениеводства, торговли и посещения ЗАГСа. Повезет представителям культуры и науки, а также тем, кто учится в этих сферах. Легче остальных в начале рабочей недели будет людям, родившимся в годы Овцы и Собаки.