В какие дни давать в долг, чтобы стать успешным: предсказания бурятского ламы на неделю с 14 по 20 октября

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама поделился новыми предсказаниями. Каждый день таит в себе свои тайны и секреты. Разобраться в превратностях судьбы поможет зурхай на неделю с 14 по 20 октября. Рассказываем, о чем предупреждает буддийская астрология.
12-е лунное число.
День благоприятен для животноводства, растениеводства, торговли и посещения ЗАГСа. Повезет представителям культуры и науки, а также тем, кто учится в этих сферах. Легче остальных в начале рабочей недели будет людям, родившимся в годы Овцы и Собаки.
Долголетие принесут: приготовление домашних блюд и заготовок, посадка растений и уход за ними. Принятие водных процедур, особенно в целебных источниках, полезно для нервов, женского и мужского здоровья.
— Работы с печами, каминами, с огнём, электричеством, прочими нагревательными приборами защитят от ожогов, возгораний, скачков давления и других заболеваний крови, печени, желчи, — говорит Еши Намжил лама. — Заниматься судебными делами, открывать бизнес, начинать новый проект или запускать в работу помещение стоит только после проведения специальных ритуалов. Каких — подскажут в дацане.
Отложите покупку обновок, б/у техники, билетов на транспорт, путевок. Временно откажитесь от любых крупных приобретений.
Стрижка волос приведет к болезни, упадку сил.
13-е лунное число.
Смело отправляйтесь в путешествия и дальние поездки. Осуществляйте запланированный переезд. Хотите улучшить энергетику желудочно-кишечного тракта? Поработайте с землей, глиной и другими сыпучими материалами. Новая прическа — к счастью.
— Многое обретут люди, родившиеся в годы Мыши, Змеи и Свиньи. Не сложится день у людей, родившихся в год Курицы, — предупреждает лама.
Неблагоприятный день для многих начинаний: закладки фундамента, покупки машины и брачных дел. Не рекомендуется совершать дорогие покупки, допускать большие траты, проводить мероприятия для детей, а также обучать новому малышей.
14-е лунное число.
Стрижка волос в это время дарует достаток.
— Неблагоприятный день для любых начинаний, растениеводства, земляных работ, брачных, военных и охотничьих дел, — говорится в прогнозе.
Меньше проблем на пути встретят те, чьи покровители Мышь, Бык, Дракон, Собака и Свинья. А вот людям, которые появились на свет в год Коня, нужно быть предельно осторожными — их ждет опасность.
15-е лунное число.
Особенно удачливыми будут ученики, студенты и все те, кто чему-то обучается. Благотворительность и оказание помощи также притянут абсолютное везение. Стрижка волос — к благополучию.
День не подходит для новых начинаний. Не обернутся хорошим исходом путешествия, переезды, охота и посещение ЗАГСа. Не стоит ничего обещать, гарантировать, за кого-то поручаться.
Улучшат своё положение люди, родившиеся в годы Тигра, Зайца и Курицы. Такие символы, как Бык, Дракон и Овца будут подвержены нападкам.
16-е лунное число.
На этот день можно запланировать заключение или расторжение брака. Также благополучно удастся приступить к чему-то новому.
— Покупка и надевание обновок, украшений сулят известность, исполнение желаний и удачу, — дает подсказку Еши Намжил лама.
Приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок, а также посадка растений и уход за ними зарядят силой, долголетием. Земляные работы улучшат работу желудочно-кишечного тракта. Отличное время для зачатия ребенка, обращения к процедуре ЭКО.
Прилив сил ждет знаки Змеи, Лошади, Овцы и Обезьяны. А вот на Тигров и Зайцев навалится апатия.
Возврат долга может обернуться неудачей. То же самое касается путешествий и переездов, судебных разбирательств и охоты. Не рекомендуется перекатывать дом, начинать его строительство, перевозить ценные грузы, совершать переводы больших сумм, продавать и покупать ценные бумаги. Ради собственного спокойствия перенесите на другой день важные деловые встречи, заключение договоров и устных сделок.
Стрижка волос — к болезни, головокружению.
17-е лунное число.
Сделайте дома уборку, поработайте по хозяйству и разберитесь с текущими делами в офисе — это поможет укрепить взаимоотношения и наладить необходимые связи.
— Спокойно пройдет день у людей, родившихся в годы Коровы, Тигра и Зайца. Не стоит спешить людям, родившимся в годы Свиньи, — предостерегает настоятель Курумканского дацана в Бурятии.
Неблагоприятный день для любых начинаний. Противопоказано покупать одежду, обувь, посещать ЗАГС, играть свадьбу, рыть колодец и бурить скважину. Новая прическа грозит ухудшить внешность.
18-е лунное число.
Отличный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, судебных и брачных дел. Покупки и продажи обещают быть весьма удачными. Вклады, вложения, инвестиции сулят большую прибыль.
Не отказывайте, если у вас просят в долг, взаймы, в аренду, на прокат. Это укрепит ваши имидж и влияние. Знакомства, заключение сделок, договоров, соглашений, проведение деловых встреч, переговоров будут успешными. Оказание помощи дарует духовный и финансовый рост, удачу, благоденствие и уверенность в завтрашнем дне. Посадка растений, уход за ними, а также дрессировка животных будут полезны для нервной системы.
День сулит успех людям, родившимся в годы Дракона.
Неблагоприятный день для путешествий и переездов. Не рекомендуется посещать кладбища, места захоронений, ходить в горы, а также заниматься охотой, рыбалкой, любым экстримом. Покупка оружия, силков, сетей и прочего снаряжения накличет травмы, увечья, раны.
Стрижка волос может привести к потере.