На устранение крупной коммунальной аварии в Новоуральске уйдет несколько дней

«Коммунальные службы немедленно приступили к устранению. Сейчас подача тепла осуществляется по резервной схеме. Тепло и горячая вода в домах есть. На ремонт магистрального трубопровода потребуется несколько дней. Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на данный момент не требуется», — заявил Тюменцев.