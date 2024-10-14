Стало известно, какие улицы перекрыты в Иркутске до 2025 года. Напомним, сейчас в областном центре специалисты реализуют сразу три крупных проекта, связанных с модернизацией системы городской канализации.
Работы ведутся на напорных трубопроводах с улицы Рабочего Штаба до канализационно-очистных сооружений правого берега, а также от Нижней Лисихи до городка ИВАТУ. Самотечный коллектор строят от проезда Космического до Детской.
Из-за этого до 21 октября 2024 ввели ограничение движения по улице Рабочего Штаба от дома № 77 до № 91. А в районе дома № 59/1 до № 73 — до 1 декабря.
Также нововведение коснется улицы Баррикад от Маратовского кольца до улицы Юлиуса Фучика, там работы продлятся до июня 2025 года. Водители смогут объехать закрытый участок дороги по временному проезду вдоль реки Ушаковки.
На Баррикад от Детской до Ушаковской реконструкцию трубопровода закончат до 25 декабря, однако после приступят к строительству тепловой сети. Поэтому движение по данному участку откроют только весной 2025 года.
Также проезд ограничили по улице Космической в районе дома № 177 и от дома № 1/1 до № 3, там работы продлятся до января следующего года. На Верхней Набережной в районе дома № 167 до Байкальского кольца движение ограничили до весны 2025. На дублере Ширямова до декабря 2024, а на Пискунова до июня 2025.
— Реконструкция поможет обеспечить жителей правобережной части областного центра надежными инженерными сооружениями. Инфраструктура, которую мы сейчас создаем, разгрузит центр города от стоков. В домах повысится запас мощности, а самое главное, снизится аварийность, — рассказывает директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.
Все проекты необходимы для создания новой полноценной линии канализаций в городе. Специалисты приведут в порядок около 12 километров труб. В полном объеме работы завершать уже летом 2025 года. Вот какие улицы перекрыты в Иркутске до 2025 года.