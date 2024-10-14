Какие улицы перекрыты в Иркутске до 2025 года

Также проезд ограничили по улице Космической в районе дома № 177 и от дома № 1/1 до № 3, там работы продлятся до января следующего года. На Верхней Набережной в районе дома № 167 до Байкальского кольца движение ограничили до весны 2025. На дублере Ширямова до декабря 2024, а на Пискунова до июня 2025.