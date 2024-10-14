По делу экс-мэра Сочи Копайгородского проходят учитель, врач и юрист

По делу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского проходят его жена, учитель, врач и юрист. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из материалов дела, с 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал поручение образовать два земельных участка (787 кв. м каждый) для постановки на учет для последующего переоформления на подконтрольных лиц.
«Участки впоследствии были проданы за 47 тыс. каждый учителю и врачу, которые относились к льготной категории граждан», — говорится в документах.
Также указано, что впоследствии адвокат официально приобрела эти участки за 7 млн рублей каждый, а затем перепродала один участок супруге Копайгородского Янине за 7 млн, что было в четыре раза больше кадастровой стоимости участка. Стоимость каждого участка составляет 1 874 649 рублей, следует из документов.
Кроме того, следствие считает, что переоформленные участки были похищены впоследствии самим Алексеем Копайгородским, чьи действия нанесли ущерб бюджету в размере 3 749 299,48 рублей.
Сторона защиты Копайгородских утверждает, что вся земля и дом были подарены благотворительному фонду.
Напомним, Копайгородскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Суд в Москве 25 сентября отправил экс-чиновника под стражу до 18 ноября. Бывший мэр города-курорта подал апелляцию на арест. Апелляционная жалоба будет рассмотрена 15 октября.