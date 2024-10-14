По делу экс-мэра Сочи Копайгородского проходят учитель, врач и юрист

Также указано, что впоследствии адвокат официально приобрела эти участки за 7 млн рублей каждый, а затем перепродала один участок супруге Копайгородского Янине за 7 млн, что было в четыре раза больше кадастровой стоимости участка. Стоимость каждого участка составляет 1 874 649 рублей, следует из документов.