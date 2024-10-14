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В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил подростка

В Ростове на улице Орской водитель иномарки сбил 14-летнего подростка
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил школьника. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло вечером 13 октября на улице Орской.

По предварительной информации ведомства, 60-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» двигался по улице Орской. В этот момент на проезжую часть вышла школьница. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода.

— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.