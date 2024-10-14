Житель Уральска отсудил у больницы 2 млн тенге за смерть матери

В 2019 году 76-летнюю женщину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Уральска с повышенной температурой и общей слабостью. Врачи диагностировали хронический бронхит и пневмонию, госпитализировали в терапевтическое отделение. Лечение не дало результатов, состояние пациента не улучшилось. КТ показало подозрение на наличие плеврита. Спустя 4 недели больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась.
Управление здравоохранения, куда обратился сын погибшей с жалобой на халатность врачей и ненадлежащее лечение, в ходе проверки выявило допущенные больницей нарушения.
Материалы проверки направлены в Департамент полиции ЗКО, где было возбуждено уголовное дело, которое несколько раз прекращалось за отсутствием состава уголовного правонарушения и отменялось прокуратурой.
В связи с тем, что управление здравоохранения не приняло возражения горбольницы, сын погибшей направил в суд № 2 г. Уральска иск к больнице о взыскании компенсации морального вреда.
Он отметил, что смерть матери наступила из-за некачественного оказания медпомощи и бездействия врачей горбольницы.
Выявлен также факт работы в терапевтическом отделении стационара, где проходила лечение мать истца, специалиста с сертификатом врача общей практики, на что он права не имел.
Экспертом выявлено назначение пациентке препаратов без учета ее возраста и имеющихся хронических заболеваний,
С учетом медицинских документов, выводов экспертов и акта проверки суд посчитал, что не проведение своевременной повторной сдачи анализов, недооценка состояния больной, позднее проведение коррекции лечения, консилиума и консультации нефролога повлияло на исход заболевания и привели к летальному исходу.
Исходя из изложенного, иск удовлетворен частично: с больницы в пользу истца взысканы 2 млн тенге компенсации за моральный вред.
Решение не вступило в законную силу.