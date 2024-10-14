Житель Уральска отсудил у больницы 2 млн тенге за смерть матери

В 2019 году 76-летнюю женщину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Уральска с повышенной температурой и общей слабостью. Врачи диагностировали хронический бронхит и пневмонию, госпитализировали в терапевтическое отделение. Лечение не дало результатов, состояние пациента не улучшилось. КТ показало подозрение на наличие плеврита. Спустя 4 недели больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась.