Директор сызранской школы перевела более 1 млн рублей мошенникам

Она сообщила полицейским, что ей несколько раз звонили якобы из Центрального банка и правоохранительных органов. «Сотрудники» убедили ее, что ее сбережениями пытаются завладеть мошенники. Для спасения денег женщине предложили оформить перевод на «безопасный счет».