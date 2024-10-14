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Омич лишился 150 тысяч, пытаясь заказать девушку по вызову

По факту произошедшего ведётся следствие.

Источник: Om1 Омск

Как сообщили в омской полиции, 27-летний местный житель потерял около 150 тысяч из-за сайта интимных услуг. Мужчина пытался заказать девушку по вызову, однако «администратор» сайта сообщил о какой-то ошибке. Он рассказал, что из-за неправильных действий омича сайт сломался, и теперь нужно оплатить причинённые неудобства.

По факту произошедшего ведётся следствие.

Аналогичная ситуация произошла с 20-летним жителем Любинского района. «Администратор» также сообщил ему о сбое в работе сайта и потребовал оплатить расходы на устранение этих неполадок. Только в тот раз мужчине пришлось отдать 300 тысяч рублей.

Ранее в омскую полицию обратился 38-летний житель Любинского посёлка. Мужчина рассказал, что его дом сожгли неизвестные. Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли поджигателей. Оба обвиняемых были ранее судимы за кражи.