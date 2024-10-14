Омич лишился 150 тысяч, пытаясь заказать девушку по вызову

Аналогичная ситуация произошла с 20-летним жителем Любинского района. «Администратор» также сообщил ему о сбое в работе сайта и потребовал оплатить расходы на устранение этих неполадок. Только в тот раз мужчине пришлось отдать 300 тысяч рублей.