12-летнюю девочку сбил водитель иномарки в поселке под Екатеринбургом

По данным ведомства, на 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, наехал 37-летний водитель Hyundai Santa Fe.
Школьницу с травмами доставили в екатеринбургскую детскую больницу № 9.
«Мать пострадавшего ребенка пояснила, что в момент происшествия она находилась дома, дочь гуляла на улице. Девочка рассказала, что отвлеклась на игру и не заметила как шагнула на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД.
Водитель иномарки прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения — трезв.
По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетняя, также материалы будут направлены в ПДН.