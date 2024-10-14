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12-летнюю девочку сбил водитель иномарки в поселке под Екатеринбургом

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось вечером 13 октября в поселке Полеводство под Екатеринбургом.

Источник: ГИБДД Екатеринбурга

По данным ведомства, на 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, наехал 37-летний водитель Hyundai Santa Fe.

Школьницу с травмами доставили в екатеринбургскую детскую больницу № 9.

«Мать пострадавшего ребенка пояснила, что в момент происшествия она находилась дома, дочь гуляла на улице. Девочка рассказала, что отвлеклась на игру и не заметила как шагнула на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД.

Водитель иномарки прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения — трезв.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетняя, также материалы будут направлены в ПДН.