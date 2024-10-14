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41-летняя женщина погибла, спасая животных во время пожара в Богоявлении

Несчастная надышалась дымом.

Источник: МЧС РФ

В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района во время пожара погибла женщина, которая пыталась спасти из огня коров и поросят. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Трагедия случилась в воскресенье вечером. На территории одного из домов села загорелся скотный двор. Хозяйки — 62-летняя женщина и её 41-летняя дочь — бросились в объятый пламенем сарай, где находились три коровы и три поросенка. Дочь надышалась дымом и скончалась до приезда скорой помощи. Животные также погибли.

В результате пожара сгорел сарай на площади 150 квадратных метров, к тушению пожара были привлечены пять спецмашин. Причина возгорания устанавливается.

МЧС
пожары