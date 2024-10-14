41-летняя женщина погибла, спасая животных во время пожара в Богоявлении

Трагедия случилась в воскресенье вечером. На территории одного из домов села загорелся скотный двор. Хозяйки — 62-летняя женщина и её 41-летняя дочь — бросились в объятый пламенем сарай, где находились три коровы и три поросенка. Дочь надышалась дымом и скончалась до приезда скорой помощи. Животные также погибли.