Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он собирал и передавал в СБУ сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил РФ.

Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города. Подозреваемый нашел средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, но не успел довести задуманное до конца — его задержали.

«Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 (“Государственная измена”), ст. 205.3 УК РФ (“Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности”), ч. 1 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 (“Приготовление к совершению террористического акта”)». — говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.