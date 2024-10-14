Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену

По данным ведомства, житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он собирал и передавал в СБУ сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил РФ.
Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города. Подозреваемый нашел средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, но не успел довести задуманное до конца — его задержали.
«Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 (“Государственная измена”), ст. 205.3 УК РФ (“Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности”), ч. 1 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 (“Приготовление к совершению террористического акта”)». — говорится в сообщении.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.