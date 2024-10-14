Девятый и десятый за осень: в Башкирии вспыхнули два комбайна

Напомним, это уже девятый раз за осень, когда в Башкирии загорается комбайн. Первый случай произошел 5 сентября в Ишимбае, второй — в тот же день около деревни Новоиликово Бакалинского района, третий — 6 сентября между деревней Мирзаитово и селом Нарат-Елга в Бакалинском районе, четвертый — 10 сентября около деревни Старый Калкаш в Стерлибашевском районе, пятый — 30 сентября в деревне Саргамыш в Салаватском районе, шестой — 30 сентября недалеко от деревни Тюканово 2-ое в Куюргазинском районе, седьмой — 5 октября возле Алексеевки в Кумертау, восьмой — 11 октября в деревне Аксаково в Кармаскалинском районе.