Под Волгоградом в перевернувшейся «Мазде» погиб водитель

Смертельная авария произошла на трассе в Камышинском районе 13 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на 17 километре автодороги «Камышин — Воднобуерачное» перевернулась иномарка. Это случилось примерно в 17.00 часов.