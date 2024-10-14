Под Волгоградом в перевернувшейся «Мазде» погиб водитель

Смертельная авария произошла на трассе в Камышинском районе 13 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на 17 километре автодороги «Камышин — Воднобуерачное» перевернулась иномарка. Это случилось примерно в 17.00 часов.
— Водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, — уточнили в полиции региона.
Водитель получил смертельные ранения. Он скончался в больнице. Также пострадал пассажир, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.