Четверо в больнице после массовой драки в Янино. Полиция ищет, кто махал ножами

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 октября, информация о драке в Янино поступила в полицию накануне около десяти часов вечера. По предварительным данным «Фонтанки», очевидцы насчитали полтора десятка участников, выяснявших отношения у супермаркета на Голландской улице. Подоспевшему на место наряду патрульно-постовой службы разнимать было уже некого. Жители ближайшего дома из окон сняли на видео, как толпа разбегалась под крики о вызове скорой. Двое беглецов потеряли шапки.
На улице остались четверо пострадавших с ножевыми ранами. Старшему 31 год, младшему 20 лет. Двое из них живут во Всеволожском районе, ещё двое делят квартиру в Купчино.
Трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё одного увезли в реанимацию.
«Установлено, что потерпевшие были ранены в результате конфликта с компанией неизвестных, которые в дальнейшем скрылись с места происшествия», — сообщили в главке. Случившееся квалифицировали по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Сбежавших ищут. По информации «Фонтанки», под подозрением трое молодых мужчин крепкого телосложения в спортивной одежде.