ДТП с бензовозом произошло в Нижегородской области

По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, около 18 часов на трассе Нижний Новгород — Саратов. 36-летний водитель Hyundai нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в бензовоз Mercedes-Benz. По информации очевидцев, бензовоз от удара съехал в кювет.