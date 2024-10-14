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ДТП с бензовозом произошло в Нижегородской области

Авария произошла в Арзамасском округе.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 13 октября в Арзамасском округе произошло ДТП с бензовозом и внедорожником.

По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, около 18 часов на трассе Нижний Новгород — Саратов. 36-летний водитель Hyundai нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в бензовоз Mercedes-Benz. По информации очевидцев, бензовоз от удара съехал в кювет.

В результате получил травмы водитель легковушки, скорая помощь доставила его в травмпункт.

Напомним, в Нижегородской области уснувший за рулем водитель протаранил автобус.