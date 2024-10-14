ДТП с бензовозом произошло в Нижегородской области

Вечером 13 октября в Арзамасском округе произошло ДТП с бензовозом и внедорожником.
По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, около 18 часов на трассе Нижний Новгород — Саратов. 36-летний водитель Hyundai нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в бензовоз Mercedes-Benz. По информации очевидцев, бензовоз от удара съехал в кювет.
В результате получил травмы водитель легковушки, скорая помощь доставила его в травмпункт.
Напомним, в Нижегородской области уснувший за рулем водитель протаранил автобус.