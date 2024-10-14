Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Татарстане

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе БСМП Набережных Челнов, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации БСМП. Троих в стабильном состоянии перевели в травматологию. «Татар-информ» рассказывал, что в минувшую пятницу на трассе М7 в Мензелинском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Автобус «КамАЗа», в котором находились 12 человек, столкнулся с автобусом марки Yutong, который следовал из Уфы в Набережные Челны. В результате два пассажира автобуса «КамАЗа» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали.