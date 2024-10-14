Навеки во льдах? Эксперт объяснил, почему поход в Гималаи стал смертельным

Тела погибших в Гималаях петербургских альпинистов до сих пор не могут эвакуировать. Погодные условия мешают забрать их с горы Дхаулагири. Тренер по спортивному альпинизму Виктор Смирнов в интервью spb.aif.ru рассказал, почему экспедиция изначально была обречена на провал, и что теперь будет с телами туристов.
Не смогли взлететь.
Напомним, группа из 14 российских туристов отправилась в Гималаи ещё в начале сентября. Среди них было шесть жителей Петербурга и Ленобласти. Они распределились на несколько групп по три-четыре человека и устанавливали на склоне промежуточные лагеря.
Из-за плохой погоды туристам пришлось выжидать время перед восхождением в одном из таких лагерей. 5 октября, когда погода улучшилась, на вершину отправились пять человек. Они перестали выходить на связь в тот же вечер. На следующий день товарищи увидели внизу склона пять тел. Предположительно, один из туристов сорвался и потянул за собой всю связку.
После случившегося родные альпинистов стали собирать средства для эвакуации тел. Но сделать это оказалось совсем непросто: из-за большой высоты (около 7700 метров) и суровых погодных условий есть большой риск, что группа спасателей сама погибнет во время операции.
Как пишет LIFE.ru со ссылкой на посольство России в Катманду, в минувшие выходные спасателям вновь не удалось отправиться на склон горы. «Сегодня вылет вертолёта для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета — это среда, 16 октября. Позже извлечь тела будет невозможно», — сообщили в посольстве.
Спасатели отмывают деньги.
Как рассказал профессиональный альпинист и тренер из Петербурга Виктор Смирнов, вертолёт в данном случае бесполезен: воздух на высоте более семи тысяч метров разряженный, и техника просто не сможет взлететь.
«Для спасения пострадавшего, который ещё жив, можно попробовать зацепить его на внешнюю подвеску, но это огромный риск для летчиков: шансы 50 на 50. А чтобы с такой высоты кто-то на вертолёте снимал мёртвые тела, я никогда не слышал. Зачем ради трупов рисковать живыми людьми? Поэтому 99%, что они там останутся навсегда. Если бы это произошло в наших горах (Кавказ, Памир, Тянь-Шань), то можно было бы собрать команду из сильных мастеров и стащить их вручную без вертолета. В Гималаях таких спасательных команд нет, да и сильные западные альпинисты не станут этим заниматься ни за какие деньги», — поделился мнением эксперт.
По его словам, сбор денег на вывоз тел — это афера. Иностранные организаторы знают, что не смогут помочь семьям погибших, но всё равно предпринимают попытки для видимости и для отмывания средств.
«Они полетают, полетают, а потом скажут: в этот раз не получилось, форс-мажор был. Мы это уже много раз проходили», — заключил Виктор Смирнов.
Правила, написанные кровью.
В группе альпинистов был всего один мастер спорта — Валерий Шамало. Перед восхождением он принял решение вернуться в лагерь, сославшись на плохое самочувствие. В результате он единственный из всей группы остался в живых, благодаря своему опыту и мастерству.
Остальные же участники похода, по словам Виктора Смирнова, никогда не занимались спортивным альпинизмом, а Гималаи требуют высокого уровня подготовки.
«Они нарушили все правила вида спорта “альпинизм”, утвержденные Минспорта России и написанные кровью предыдущих поколений, так что итог получился вполне закономерным. Я ещё в середине августа на одном из собраний со своими спортсменами сказал, что экспедиция обречена на провал: в лучшем для них случае никуда не залезут, в худшем — все погибнут. Получилось, что погибла половина», — сказал эксперт.
Ранее spb.aif.ru писал, что один из организаторов похода Александр Душейко повторил судьбу отца, который погиб при похожих обстоятельствах в горах.