Навеки во льдах? Эксперт объяснил, почему поход в Гималаи стал смертельным

«Для спасения пострадавшего, который ещё жив, можно попробовать зацепить его на внешнюю подвеску, но это огромный риск для летчиков: шансы 50 на 50. А чтобы с такой высоты кто-то на вертолёте снимал мёртвые тела, я никогда не слышал. Зачем ради трупов рисковать живыми людьми? Поэтому 99%, что они там останутся навсегда. Если бы это произошло в наших горах (Кавказ, Памир, Тянь-Шань), то можно было бы собрать команду из сильных мастеров и стащить их вручную без вертолета. В Гималаях таких спасательных команд нет, да и сильные западные альпинисты не станут этим заниматься ни за какие деньги», — поделился мнением эксперт.