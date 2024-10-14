Под Ростовом экс-сотрудник мясокомбината спрятал голову друга на кладбище под памятником

В Таганроге Ростовской области осудили 61-летнего местного жителя. Василия обвинили в убийстве соседа. После того как давний друг перестал дышать, мужчина попытался замести следы преступления и избавиться от тела. Для этого пригодился опыт с прошлой работы — на мясокомбинате.
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР.
В тот день Константин собирался по делам. Вышел из подъезда и встретил Василия. Мужчины жили в одной многоэтажке и дружили лет 20.
Василий, который раньше работал на мясокомбинате, а после — мастером по ремонту холодильников, пригласил товарища в гости. Мол, жена как раз ушла и никто не будет мешать.
Константин принял приглашение и этим подписал себе смертный приговор.
Мужчины купили сосиски и алкоголь. Изрядно выпив, завели разговор о работе, доходах и тратах. Константин намекнул на то, что Василий слишком прижимист, если не сказать больше — жаден. Из-за этого и началась ссора.
В какой-то момент Василию показалось, что товарищ хочет на него наброситься. Видимо, решил действовать на опережение — ударил ножом в шею, а потом — ногой по голове. От полученных травм Константин скончался на месте. Как потом признается Василий, он испугался и решил замести следы преступления.
ТАЙНИКОМ СТАЛА ЧУЖАЯ МОГИЛА.
Тело оттащил в ванную. А после на машине отвез голову на кладбище и спрятал под памятником на чужой могиле. Но не учел, что в подъезде оставались следы крови, да и дверь в квартиру, в которой лежали другие останки, не заперта.
Пока Василий находился на кладбище, вернулась его жена. От того, что она увидела в квартире, женщина пришла в ужас. Супруга вызвала полицию. Как только муж приехал домой, его сразу же задержали.
По словам помощника прокурора города Таганрога Эмилии Образцовой, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В суде сын убитого скажет, что папа ухаживал за больной женой, хотя и сам был не совсем здоров.
Суд признал вину Василия и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима.