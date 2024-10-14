Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад по ЧП на съемках фильма в Ленобласти

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ЧП на съемках фильма в Ленобласти.

Источник: Следственный комитет РФ

13 октября во время съемок фильма «Василий Теркин» обрушилась деревянная декорация, на которой находились люди. В результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние, сообщили в ведомстве.

По данным администрации Ленобласти, медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Одна женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

СК