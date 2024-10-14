Бастрыкин запросил доклад по ЧП на съемках фильма в Ленобласти

13 октября во время съемок фильма «Василий Теркин» обрушилась деревянная декорация, на которой находились люди. В результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние, сообщили в ведомстве.
По данным администрации Ленобласти, медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Одна женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».