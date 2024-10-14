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Сильный ветер 13 м/с повалил деревья на жилые дома и забор детсада в Бресте

В Бресте сильный ветер валил деревья на дома, машины, забор детского сада.

Источник: brest.mchs.gov.by

Сильный ветер 13 м/с повалил деревья на жилые дома и забор детсада в Бресте. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 20.00 13 октября по причине прохождения фронта сильного ветра (речь идет про 13 метров в секунду) в Бресте зарегистрированы четыре факта падения деревьев. Так, деревья упали на жилой двухэтажный дом, автомобиль, проезжую часть, забор детского сада.

Также говорится, что в Брестском районе на территории садоводческого товарищества «Ручеек-1» из-за непогоды была повреждена крыша пяти строений (дома сезонного проживания), а также два автомобиля. В МЧС уточнили, что никто не пострадал.