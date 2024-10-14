Сильный ветер 13 м/с повалил деревья на жилые дома и забор детсада в Бресте

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 20.00 13 октября по причине прохождения фронта сильного ветра (речь идет про 13 метров в секунду) в Бресте зарегистрированы четыре факта падения деревьев. Так, деревья упали на жилой двухэтажный дом, автомобиль, проезжую часть, забор детского сада.