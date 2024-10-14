Два человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае

Авария случилась в Тихорецком районе около 6:30 14 октября. 29-летний водитель из Северной Осетии, управляя автомобилем «ВАЗ 21115», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под управлением 52-летнего водителя из Челябинской области.