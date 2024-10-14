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Два человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае

Авария случилась в Тихорецком районе утром 14 октября.

Источник: УГИБДД по Краснодарскому краю

Два человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Авария случилась в Тихорецком районе около 6:30 14 октября. 29-летний водитель из Северной Осетии, управляя автомобилем «ВАЗ 21115», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под управлением 52-летнего водителя из Челябинской области.

В результате происшествия от полученных травм погибли на месте два пассажира легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются.

Стали известны подробности ДТП в Апшеронском районе с тремя пострадавшими. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался с небезопасной скоростью, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Фатон». Доставлены в больницу пассажиры легковго авто.