Два человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае

Два человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Авария случилась в Тихорецком районе около 6:30 14 октября. 29-летний водитель из Северной Осетии, управляя автомобилем «ВАЗ 21115», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под управлением 52-летнего водителя из Челябинской области.
В результате происшествия от полученных травм погибли на месте два пассажира легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются.
Стали известны подробности ДТП в Апшеронском районе с тремя пострадавшими. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался с небезопасной скоростью, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Фатон». Доставлены в больницу пассажиры легковго авто.