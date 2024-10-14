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«Поджигали все, что попадалось на глаза»: двое омичей решили отомстить мужчине и спалили его дом

Два молодых омича повздорили с мужчиной и сожгли его дом
Источник: Комсомольская правда

В поселке Любинский Омской области произошел пожар — неизвестные сожгли дом мужчины. Как позже выяснили полицейские, мотивом такого поступка стала месть.

К полицейским за помощью обратился 38-летний омич. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестные сожгли его дом. Сумма ущерба составила более 350 тыс. рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти виновных. Ими оказались 18-летний и 19-летний ранее судимые местные жители. Ранее молодые люди были судимы за кражи.

Как выяснилось, омичи ворвались в дом мужчины, сломав замок. Поджигали молодые люди все, что видели — одежду, занавески и мебель. Владельца дома на момент поджога не было дома. Кроме него в доме никто не жил.

Банда поджигателей на допросе созналась, что они спалили дом мужчины из мести.

Теперь на парней завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Им грозит до 5 лет колонии.