Журналистку Соколовскую объявили в розыск после ее отъезда в Эстонию

Соколовская родилась в 1971 году в Киеве. Она работала корреспондентом в украинских филиалах «Известий» и «Коммерсанта», писала материалы для «РИА Новости Украины» и была участницей общественно-политических программ на телеканале «Россия». После начала военной операции журналистка уехала в Европу.