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Глава СКР запросил доклад об обрушении здания психдиспансера на Кубани

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств происшествия в психоневрологическом интернате в Кореновске. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Частичное обрушение межэтажных перекрытий корпуса здания психдиспансера произошло утром 13 октября. Во время происшествия погибла сотрудница интерната. Пациенты лечебного учреждения не пострадали, позже их перевели в другое медучреждение.

В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК