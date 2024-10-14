Глава СКР запросил доклад об обрушении здания психдиспансера на Кубани

Частичное обрушение межэтажных перекрытий корпуса здания психдиспансера произошло утром 13 октября. Во время происшествия погибла сотрудница интерната. Пациенты лечебного учреждения не пострадали, позже их перевели в другое медучреждение.
В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.