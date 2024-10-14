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Восемь тысяч жителей Новосибирска остались без света из-за мощного ветра

В субботу, 12 октября, из-за сильного ветра в столице Сибири и 22 населенных пунктах сразу 6 районов региона произошло нарушение электроснабжения.

Источник: AP 2023

Из-за штормового ветра в Новосибирске и 22 населенных пунктах было нарушено электроснабжение. В результате без света остались около 8 тысяч новосибирцев. Об этом во время оперативного совещания сообщил первый заместитель начальника регионального управления МЧС РФ Евгений Лебедев.

В субботу, 12 октября, из-за сильного ветра в столице Сибири и 22 населенных пунктах сразу 6 районов региона произошло нарушение электроснабжения. Под отключение попало более 2 тысяч жилых домов с населением около 8 тысяч человек. По словам Лебедева, электроснабжение было восстановлено в регламентные сроки.

«Также зафиксированы случаи падения деревьев, пострадал один человек и повреждены 8 транспортных средств», — уточнил заместитель начальника регионального управления МЧС РФ.

Добавим, что на территории Новосибирской области прогнозируют переменную облачность и порывы ветра до 13 метров в секунду.

ЖКХ