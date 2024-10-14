В Волковысском районе при пожаре погиб пенсионер

О том, что на соседском подворье горит жилой дом, 13 октября в 9.20 сообщила спасателям жительница деревни Романовка Волковысского района. Сельчанка рассказала диспетчеру, что деревянное строение горит изнутри, и предположила, что в здании может находиться человек. На место ЧП были направлены четыре пожарных расчета, которые прибыли через шесть минут.



До прибытия подразделений МЧС сосед через открытую входную дверь вошел в горящее строение и вынес на чистый воздух 64-летнего хозяина дома в бессознательном состоянии. К моменту прибытия расчетов МЧС в доме было плотное задымление, дым выбивался из-под кровли.



До прибытия бригады скорой медицинской помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Медработники констатировали смерть пенсионера.



Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожено имущество в доме, повреждены стены, перекрытие, кровля. Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, к огненной трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.