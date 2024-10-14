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Новосибирского военнослужащего осудили на шесть лет за три побега из части

Он пойдёт в колонию строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский гарнизонный суд огласил приговор военнослужащему за три самовольных побега из части. Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, сибиряк уезжал с места службы домой, в Новосибирскую область, где проводил время на своё усмотрение.

— Военнослужащий Воробьев, с целью вовсе отклониться от службы, покидал воинскую часть 2 декабря 2023 года, 15 марта, тогда сибиряк вернулся на место службы через 2 дня, и 8 апреля. 14 июня нарушителя задержали сотрудники полиции, — информируют в пресс-службе.

Суд назначил военнослужащему 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске уклонистам вручили повестки в военкоматы на выходе из самолёта. Правоохранители проверили более 700 пассажиров, прибывших в город из других стран.