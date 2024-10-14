В Ташкенте двое парней за ночь угнали два автомобиля. На суде они пытались оправдаться тем, что устали ходить пешком

По данным ГУВД, в декабре 2023 года два 19-летних парня — Бекзоджон и Бахтиёр — поздно вечером бродили по Яшнабадскому району. Они утверждали на суде, что искали работу. Когда у них закончились деньги и на улице уже не осталось транспорта, они решили угнать автомобиль Damas, чтобы добраться домой.
Первый автомобиль они нашли на парковке и проникли внутрь через открытый грузовой отсек. При помощи отвёртки они сняли пластиковую панель на руле, соединили провода и завели машину. Однако по дороге в Янгихаётском районе машина заглохла и больше не заводилась.
Раздосадованные и злые парни решили поискать другой автомобиль. Вскоре они нашли ещё один Damas, припаркованный возле домов. Вскрыв машину той же отвёрткой, они завели её и продолжили свою поездку, но были остановлены сотрудниками патрульной службы.
Молодые люди были задержаны и доставлены в отделение внутренних дел. На допросах они утверждали, что угон автомобилей не был злым умыслом, а лишь вынужденной мерой. Они якобы устали от долгой ходьбы и хотели лишь добраться домой.
«Мы долго искали работу. В тот день обошли весь Яшнабадский район в поисках, но у нас закончились деньги. Мы устали от ходьбы пешком. Было уже около часу ночи, и на улице не было транспорта. Чтобы добраться домой, мы сели в автомобиль Damas, стоявший на парковке. На следующий день мы хотели вернуть его, но машина заглохла по дороге, и мы оставили её там», — отмечали задержанные.
В ходе следствия выяснилось, что Бекзоджон уже был судим в 2019 году за кражу, тогда как Бахтиёр ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствие установило, что угон был предварительно спланирован, и молодые люди завладели транспортными средствами с целью личного пользования.
На суде они продолжали настаивать на своей версии, что угон был лишь вынужденной мерой. Но Яшнабадский районный суд постановил, что их действия подпадают под статью 267 Уголовного кодекса (угон транспортного средства). Оба обвиняемых были признаны виновными и приговорены к семи годам лишения свободы.