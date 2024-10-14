В Ташкенте двое парней за ночь угнали два автомобиля. На суде они пытались оправдаться тем, что устали ходить пешком

«Мы долго искали работу. В тот день обошли весь Яшнабадский район в поисках, но у нас закончились деньги. Мы устали от ходьбы пешком. Было уже около часу ночи, и на улице не было транспорта. Чтобы добраться домой, мы сели в автомобиль Damas, стоявший на парковке. На следующий день мы хотели вернуть его, но машина заглохла по дороге, и мы оставили её там», — отмечали задержанные.