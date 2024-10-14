Пенсионера под Воронежем один за другим сбили четыре автомобиля: он погиб на месте ДТП

Все произошло около 18.35. Сначала пешехода не заметил 27-летний водитель «Газели», который двигался со стороны Курска в направлении областного центра. Следом за ним пенсионер попал под колеса Mitsubishi, за рулем которой находилась 31-летняя женщина. А затем — под колеса Nissan и ВАЗ, которые следовали друг за другом. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался на месте ДТП. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Всего за сутки на дорогах региона было зарегистрировано 74 аварии, в шести ЧП пострадали десять человек, один — погиб.