Жительница Башкирии и ее сожитель чудом пережили нападение бывшего

В Дюртюлинском районе Башкирии местный житель предстанет перед судом за покушение на убийство двух человек. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Все случилось в минувшем июле. Ревнивец решил убить свою бывшую и ее сожителя. Он приехал в село Маядык и выяснил у местных, где находится пара. Вооружившись ружьем, он выследил их, когда они возвращались с поля, где собирали веники для бани.
Мужчина выстрелил женщине в руку и в грудь, а потом сбил сожителя на автомобиле. Пострадавший встал и убежал за помощью. Ревнивец выстрелил вслед и по касательной попал ему в голову.
После этого злоумышленник уехал. Женщина, несмотря на ранения, смогла встать, она остановила попутный автомобиль, который отвез ее в больницу. Благодаря помощи медиков пострадавшие остались живы.
На жителя Дюртюлинского района завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Он признал вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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