Под Воронежем грузовик JAC пошел на обгон и устроил ДТП с тремя пострадавшими

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими в Ольховатском районе.
13 октября на 241-м километре соединительной дороги «Белгород» — М-4 «Дон», по предварительным данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель большегруза «Жак» нарушил требования дорожной разметки и знака «Обгон запрещен», обгоняя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Деу Нексия».
В аварии пострадали три человека: 38-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» и два его пассажира — 47-летняя женщина и 22-летний молодой человек, они получили травмы.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем четыре машины переехали пешехода.