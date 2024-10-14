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Под Воронежем грузовик JAC пошел на обгон и устроил ДТП с тремя пострадавшими

На воронежской трассе три человека получили травмы в столкновении JAC и Daewoo Nexia.

Источник: ГАИ Воронежской области

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими в Ольховатском районе.

13 октября на 241-м километре соединительной дороги «Белгород» — М-4 «Дон», по предварительным данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель большегруза «Жак» нарушил требования дорожной разметки и знака «Обгон запрещен», обгоняя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Деу Нексия».

В аварии пострадали три человека: 38-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» и два его пассажира — 47-летняя женщина и 22-летний молодой человек, они получили травмы.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем четыре машины переехали пешехода.