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Комика Гаврилова из Нижнего Новгорода оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд над артистом состоялся сегодня.

Источник: РИА "Новости"

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Суд над артистом состоялся сегодня.

Напомним, ранее Гаврилов получил 13 суток по статье 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека» из-за видео, размещенного в интернете. На концерте в Грузии, где комик проживал в последнее время, он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Артист вышел из спецприемника 21 сентября.