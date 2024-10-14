Комика Гаврилова из Нижнего Новгорода оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Напомним, ранее Гаврилов получил 13 суток по статье 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека» из-за видео, размещенного в интернете. На концерте в Грузии, где комик проживал в последнее время, он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Артист вышел из спецприемника 21 сентября.