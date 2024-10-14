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Мать, отец и дочь погибли на пожаре в частном доме в Омской области

На пожаре, случившимся в Павлоградском районе, погибли три человека.

Ещё двое смогли спастись.

12-летняя девочка услышала сигнал о задымлении, который подавал пожарный извещатель. Она выбежала на улицу и сразу позвонила в пожарную охрану. Также из горящего дома смогла выбраться её 18-летняя сестра.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. К его тушению привлекались 10 человек и 5 единиц техники.

«При тушении огнеборцы обнаружили тела отца, матери и 24-летней дочери. Взрослые были в алкогольном опьянении, старшая сестра была с ограниченными возможностями», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Дознавателем было установлено, что днём в доме загорелись вещи, висевшие на печи. Их потушили и вынесли на веранду, где и располагался очаг пожара.

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