Мать, отец и дочь погибли на пожаре в частном доме в Омской области

Ещё двое смогли спастись.
12-летняя девочка услышала сигнал о задымлении, который подавал пожарный извещатель. Она выбежала на улицу и сразу позвонила в пожарную охрану. Также из горящего дома смогла выбраться её 18-летняя сестра.
Площадь пожара составила 56 квадратных метров. К его тушению привлекались 10 человек и 5 единиц техники.
«При тушении огнеборцы обнаружили тела отца, матери и 24-летней дочери. Взрослые были в алкогольном опьянении, старшая сестра была с ограниченными возможностями», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Дознавателем было установлено, что днём в доме загорелись вещи, висевшие на печи. Их потушили и вынесли на веранду, где и располагался очаг пожара.