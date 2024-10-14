Хакеры атаковали приложение общественного транспорта Красноярска

Официальный ресурс «Красноярскгортранса» mu-kgt.ru столкнулся с мощной DDoS-атакой хакеров, что привело к его недоступности. Мэрия сообщила, что специалисты уже занимаются решением проблемы и работают над восстановлением сайта.
К счастью, пока портал не функционирует, красноярцы могут воспользоваться альтернативным способом получения информации — позвонив по номеру 256−84−00, они смогут узнать о времени прибытия транспорта на остановку. Ожидается, что в ближайшее время сайт возобновит свою работу в полном объеме.
Ранее в Красноярске уже ломались приложения для отслеживания автобусов и трамваев.