Хакеры атаковали приложение общественного транспорта Красноярска

К счастью, пока портал не функционирует, красноярцы могут воспользоваться альтернативным способом получения информации — позвонив по номеру 256−84−00, они смогут узнать о времени прибытия транспорта на остановку. Ожидается, что в ближайшее время сайт возобновит свою работу в полном объеме.