Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры атаковали приложение общественного транспорта Красноярска

Временные технические неполадки нарушили работу сайта, отслеживающего общественный транспорт Красноярска, оставив жителей города без важной информации о передвижении автобусов, троллейбусов и трамваев.

Источник: Freepik

Официальный ресурс «Красноярскгортранса» mu-kgt.ru столкнулся с мощной DDoS-атакой хакеров, что привело к его недоступности. Мэрия сообщила, что специалисты уже занимаются решением проблемы и работают над восстановлением сайта.

К счастью, пока портал не функционирует, красноярцы могут воспользоваться альтернативным способом получения информации — позвонив по номеру 256−84−00, они смогут узнать о времени прибытия транспорта на остановку. Ожидается, что в ближайшее время сайт возобновит свою работу в полном объеме.

Ранее в Красноярске уже ломались приложения для отслеживания автобусов и трамваев.

связь