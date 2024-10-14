В Уссурийске после опасной погони задержали угонщиков автомобиля

Сотрудники Росгвардии в Уссурийске задержали двух молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля. Инцидент произошёл днём после того как стражам порядка сообщили об угоне машины марки Subaru Legacy со двора дома на улице Ленина. Получив описание транспортного средства, росгвардейцы вскоре обнаружили его на улице Чичерина.
Однако водитель иномарки не спешил подчиниться требованию остановиться. Он продолжал движение, игнорируя правоохранителей, и создавал опасные ситуации на дороге. Пока шла погоня человек за рулём промчался на красный свет и врезался сразу в четыре машины. После этого из автомобиля выбежали двое парней, пытаясь скрыться, но их быстро задержали. Оказалось, что угонщиками были молодые люди 19 и 23 лет.
После задержания их передали полиции для дальнейшего разбирательства. За угон автомобиля (статья 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за неправомерное завладение транспортным средством) они могут лишиться свободы минимум на пять лет.