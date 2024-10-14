В Уссурийске после опасной погони задержали угонщиков автомобиля

Однако водитель иномарки не спешил подчиниться требованию остановиться. Он продолжал движение, игнорируя правоохранителей, и создавал опасные ситуации на дороге. Пока шла погоня человек за рулём промчался на красный свет и врезался сразу в четыре машины. После этого из автомобиля выбежали двое парней, пытаясь скрыться, но их быстро задержали. Оказалось, что угонщиками были молодые люди 19 и 23 лет.