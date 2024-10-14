Под Миорами пенсионер утонул в колодце глубиной восемь метров

Говорится, что в воскресенье, 13 октября, около 17.35 в МЧС поступила информация от сотрудников милиции про обнаружение утонувшего человека в агрогородке Язно Миорского района. Приехавшие на место спасатели в колодце глубиной примерно восемь метров нашли тело человека.