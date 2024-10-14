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Под Миорами пенсионер утонул в колодце глубиной восемь метров

МЧС сообщило, что пенсионер утонул в колодце глубиной восемь метро в Миорском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Миорами пенсионер утонул в колодце глубиной восемь метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Говорится, что в воскресенье, 13 октября, около 17.35 в МЧС поступила информация от сотрудников милиции про обнаружение утонувшего человека в агрогородке Язно Миорского района. Приехавшие на место спасатели в колодце глубиной примерно восемь метров нашли тело человека.

В пресс-службе добавили, что сотрудники МЧС извлекли из колодца тело утонувшего пенсионера 1958 года рождения. По указанному факту проводится проверка.

несчастный случай