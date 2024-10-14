Мавлиев встретился с жильцами дома на Ладыгина, где произошел взрыв бытового газа

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев встретился с жильцами дома, в котором случился взрыв бытового газа. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Инцидент произошел вчера утром, 13 октября, в третьем подъезде МКД № 13/1 по улице Ладыгина. Соседка рассказала, что она слышала в тот день звуки веселья и пьянки. Впоследствии СК Башкирии передал, что в отношении пострадавшего хозяина квартиры возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Целью был сосед.
После ЧП в городе развернули пункт временного размещения. Там Мавлиев и встретился с жильцами дома. Граждан, как отметил мэр, максимально обеспечивают всем необходимым. Даже был создан отдельный чат для связи со всеми.
В Орджоникидзевском районе создали комиссию по оценке причиненного ущерба.
— До конца недели проведем обследование, после которого будет понимание по ремонту и восстановлению. Далее разъясним порядок получения компенсации пострадавшим жителям, — рассказал сити-менеджер.
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