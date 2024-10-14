Мавлиев встретился с жильцами дома на Ладыгина, где произошел взрыв бытового газа

Инцидент произошел вчера утром, 13 октября, в третьем подъезде МКД № 13/1 по улице Ладыгина. Соседка рассказала, что она слышала в тот день звуки веселья и пьянки. Впоследствии СК Башкирии передал, что в отношении пострадавшего хозяина квартиры возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Целью был сосед.