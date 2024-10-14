Два жителя Молодечненского района украли ограждения с кладбища

В Молодечненское РОВД поступили заявления от граждан, которые, приходя на могилы родственников, стали замечать отсутствие ограждений. Правоохранители установили жителей района 40 и 46 лет. Выяснилось, что часть ворованного мужчины использовали в рабочих целях, а другую — продавали или сдавали.



Следователи по факту кражи возбудили уголовное дело.