«Убью… старая!»: две женщины избили пенсионерку на глазах у ребенка в Иркутской области

«Я тебя спрашиваю, что тебе нужно от меня?», — толкая пенсионерку, спрашивает дама в черном. Казалось бы, сейчас драка прекратиться, ведь к сибирячкам бежит женщина в белой куртке. Но вместо того, чтобы разнять их, она кидается на пенсионерку с кулаками. И все это на глазах у ребенка, который и записал происходящее на видео. Как станет известно, на кадры попала очередная разборка соседок, которые вот уже полтора года не могут ужиться. Подробности — в материале КП-Иркутск.