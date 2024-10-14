«Убью… старая!»: две женщины избили пенсионерку на глазах у ребенка в Иркутской области

«Убью… старая!», — зажимая пенсионерку в углу при входе в подъезд в многоэтажный жилой дом, кричит на всю округу разъяренная жительница Саянска.
«Иди отсюда!», — не успевает пожилая сибирячка произнести, как на нее кидается женщина в черном пуховике.
«Я тебя спрашиваю, что тебе нужно от меня?», — толкая пенсионерку, спрашивает дама в черном. Казалось бы, сейчас драка прекратиться, ведь к сибирячкам бежит женщина в белой куртке. Но вместо того, чтобы разнять их, она кидается на пенсионерку с кулаками. И все это на глазах у ребенка, который и записал происходящее на видео. Как станет известно, на кадры попала очередная разборка соседок, которые вот уже полтора года не могут ужиться. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Выливала помои и кошачью мочу».
Молодая семья с детьми еще примерно полтора года назад переехала в тот самый микрорайон. Супружескую пару сразу предупредили — с соседкой, квартира которой находится над ними, им, мол, не повезло. 68-летняя пенсионерка, мягко говоря, ведет себя неприлично.
«Неоднократно наблюдал, как она ругается матом на детей», — обнародовали соседи в соцсетях якобы переписку из общедомового чата.
«Бабушка “божий одуванчик” материт детей во дворе», — писали якобы жильцы микрорайона.
Однако, как стало известно КП-Иркутск, доставалось больше всего той самой молодой семейной паре этажом ниже.
— Пенсионерка выливала помои и кошачью мочу под дверь соседям, — рассказал изданию источник близкий к ситуации.
«Соседям жизни не дает».
Что стало причиной ненависти — неизвестно. Может, семья чем-то насолила пенсионерке или пожилая сибирячка из вредности приносит хлопоты соседям. Однако днем 12 октября конфликт дошел до точки невозврата — женщины схлестнулись в драке. Но кто стал инициатором? В соцсетях под постом об избиении появился комментарий, якобы от соседа.
«Во-первых, она сама напала. Во-вторых, соседям жизни не дает: пишет на дверях оскорбления, ночью стучит в двери тростью, детей пугает — кричит, чтобы заиками остались. Естественно, есть подтверждение моих слов — над моей дверью висит камера и все эти пакости и слова видно и слышно», — написал мужчина, прикрепив фото той самой камеры наблюдения над своей дверью.
Как стало известно КП-Иркутск, травмы получила не только пенсионерка, но и две другие женщины. Все они снимали побои и обратились с заявлениями в полицию. В ведомстве сейчас проходит проверка.