Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич лишился 150 тысяч, пытаясь заказать проститутку

За минувшие сутки в Омской области было зарегистрировано четыре случая дистанционного хищения денег.

За минувшие сутки в Омской области было зарегистрировано четыре случая дистанционного хищения денег. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

27-летний омич лишился 150 тысяч рублей при попытке оплатить интимные услуги на одном из сайтов. «Администратор» сообщил мужчине, что его действия якобы привели к поломке ресурса. А значит, клиент должен заплатить за причинённые неудобства.

Ещё одним пострадавшим от действий мошенников стал 18-летний житель Большереченского района. Он откликнулся на объявление о продаже дров в одной из соцсетей и перевёл «продавцу» 15 тысяч рублей. Однако никаких дров молодой человек так и не получил.