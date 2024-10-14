Омич лишился 150 тысяч, пытаясь заказать проститутку

За минувшие сутки в Омской области было зарегистрировано четыре случая дистанционного хищения денег. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.
27-летний омич лишился 150 тысяч рублей при попытке оплатить интимные услуги на одном из сайтов. «Администратор» сообщил мужчине, что его действия якобы привели к поломке ресурса. А значит, клиент должен заплатить за причинённые неудобства.
Ещё одним пострадавшим от действий мошенников стал 18-летний житель Большереченского района. Он откликнулся на объявление о продаже дров в одной из соцсетей и перевёл «продавцу» 15 тысяч рублей. Однако никаких дров молодой человек так и не получил.