Омич лишился 150 тысяч, пытаясь заказать проститутку

Ещё одним пострадавшим от действий мошенников стал 18-летний житель Большереченского района. Он откликнулся на объявление о продаже дров в одной из соцсетей и перевёл «продавцу» 15 тысяч рублей. Однако никаких дров молодой человек так и не получил.